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2 червня • оновлено в 21:45
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Названо наймодніші кольори літа 2020

1.7т
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Влітку 2020 року в тренді буде безліч цікавих і незвичайних кольорів. Їх можна буде об'єднувати між собою, а також створювати луки з одягу одного кольору.

Про те, на які модні кольори потрібно звернути особливу увагу влітку 2020 року, пише Cosmopolitan.

Названо наймодніші кольори літа 2020

Рожевий

Кожен сезон актуальні різні тони цієї милої палітри, але зараз немає абсолютно ніяких обмежень. Влітку 2020 на моді всі відтінки рожевого - від зефірного до фуксії.

Названо наймодніші кольори літа 2020

pexels.com

Пісочний

Модний колір на літо 2020 року, який максимально асоціюється з пляжем, теплом і спокоєм.

Названо наймодніші кольори літа 2020

pexels.com

Пильно-блакитний

Ще один стриманий колір, який освіжить твій літній гардероб і стане практичною покупкой. Такі відтінки легко поєднувати з іншими, наприклад, з білим, бежевим, рожевим, блакитним, м'ятним і навіть ліловим.

Названо наймодніші кольори літа 2020

pexels.com

Білий

Цей колір ніколи не втратить свою актуальність.

Названо наймодніші кольори літа 2020

pexels.com

Лайм і м'ята

Ці кольори красиво виглядають з різними тонами шкіри.

Названо наймодніші кольори літа 2020

pexels.com

Лавандовий і ліловий

Обидва ці відтінки увійшли в моду ще в минулому році, але зараз вони все так само актуальні.

Названо наймодніші кольори літа 2020

pexels.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.

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Автор
Марія Дідик
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