Названо найкращого музиканта 2020 року

Американський співак та репер Остін Річард Пост, більш відомий публіці, як Post Malone, визнаний найкращим музикантом року за версією Billboard Music Awards.

Повний список лауреатів опубліковано на сайті видання. Так, 25-річний артист переміг, зокрема, в таких категоріях, як "Музикант року", "Найкращий музикант чоловічої статі", "Найкращий виконавець із чарту Billboard 200", "Найкращий виконавець із чарту Hot 100", "Найпопулярніший артист стрімінгових сервісів", "Найкращий реп-виконавець".

Співачкою року визнана Біллі Айліш, яка також перемогла в номінації "Найкращий новий виконавець". У голосуванні шанувальників приз отримав кей-поп-гурт BTS. А перемогу в номінації "Найкраща пісня на радіо" отримав Льюїс Капальді з треком Someone You Loved.

Нагадаємо, що Post Malone отримав широке визнання в лютому 2015 року після релізу свого дебютного синглу White Iverson. Далі були спільні треки з Джастіном Бібером і Quavo, які стали платиновими в США. Найбільшого успіху досяг спільний сингл з репером 21 Savage, Rockstar, який посів перше місце в чарті Billboard HOT 100 та в інших регіональних чартах. У серпні 2015 року Post Malone підписав контракт з Republic Records. 9 грудня 2016 року він випустив свій перший студійний альбом Stoney, який дебютував на 6-му місці у Billboard 200.

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