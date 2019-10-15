Названо найкращих у порно за 2019 рік: фото зірок

Визначено переможців щорічної порнопремії Pornhub у 2019 році.

Перелік лауреатів опубліковано на сайті. Вперше нагородження проводилося в 2018 році.

Церемонія пройшла 11 жовтня в театрі "Орфей" на Бродвеї у Лос-Анджелесі. Ведучою виступила порноактриса Аса Акіра. Найпопулярнішою порноактрисою була визнана 23-річна американка Лана Роудс, а найпопулярнішим порноактором – 25-річний іспанець Джорді Ель-Ніньо Полла.

Лана Роудс Порнхаб

Джорді Ель-Ніньо Полла Twitter

При цьому в окремих номінаціях тільки жінки вибрали, на їхню думку, кращу порноактрису і порноактора. В результаті переможцями виявилися Абелла Дейнджер і Джонні Сінс. Також були видані статуетки в таких номінаціях, як "Краща лесбіянка", "Краща фетишистка" і "Краща порноактриса з великими грудьми".

Джонні Сінс shotmovie

Абелла Дейнджер shotmovie

Кращим порносайтом визнали Team Skeet, а кращим аматорським каналом – Leolulu. Нагороду головної зірки вручили блогерці Бель Делфін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в одному з реабілітаційних центрів Голлівуду померла 23-річна порнозірка Олівія Луа, відома під псевдонімом "Вольтер". Її смерть стала п'ятою протягом трьох місяців серед представниць цієї професії.

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