Названо найбільш високооплачуваного актора 2019 року

Відомий голлівудський актор Дуейн "Скеля" Джонсон очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів у світі за 2019 рік за версією Forbes.
Так, список був опублікований на сайті журналу. Зазначається, що з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019-го Дуейн заробив 89,4 мільйона доларів. Він підняв таку суму завдяки фільмам "Форсаж: Хоббс і Шоу" та "Хмарочос", а також рекламному контракту з брендом Under Armour.
Дуейн Джонсон
Фото з Instagram
Дуейн Джонсон
Фото з Instagram
Дуейн Джонсон
Фото з Instagram
Дуейн Джонсон
Фото з Instagram
Друге і третє місце в рейтингу посіли зірки франшизи "Месники" Кріс Хемсворт (76,4 мільйона доларів) і Роберт Дауні-молодший (66 мільйонів доларів).
Кріс Хемсворт
Фото з Instagram
Роберт Дауні-молодший
Фото з Instagram
У десятку також увійшли Акшай Кумар, Джекі Чан, Бредлі Купер, Адам Сендлер, Кріс Еванс, Пол Радд і Вілл Сміт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Forbes назвав найбагатшу жінку у світі музики. Нею стала американська попспівачка Ріанна.
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