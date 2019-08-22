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Названо найбільш високооплачуваного актора 2019 року

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Відомий голлівудський актор Дуейн "Скеля" Джонсон очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів у світі за 2019 рік за версією Forbes.

Так, список був опублікований на сайті журналу. Зазначається, що з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019-го Дуейн заробив 89,4 мільйона доларів. Він підняв таку суму завдяки фільмам "Форсаж: Хоббс і Шоу" та "Хмарочос", а також рекламному контракту з брендом Under Armour.

Названо найбільш високооплачуваного актора 2019 року

Дуейн Джонсон

Фото з Instagram

Названо найбільш високооплачуваного актора 2019 року

Дуейн Джонсон

Фото з Instagram

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Названо найбільш високооплачуваного актора 2019 року

Дуейн Джонсон

Фото з Instagram

Названо найбільш високооплачуваного актора 2019 року

Дуейн Джонсон

Фото з Instagram

Друге і третє місце в рейтингу посіли зірки франшизи "Месники" Кріс Хемсворт (76,4 мільйона доларів) і Роберт Дауні-молодший (66 мільйонів доларів).

Названо найбільш високооплачуваного актора 2019 року

Кріс Хемсворт

Фото з Instagram

Названо найбільш високооплачуваного актора 2019 року

Роберт Дауні-молодший

Фото з Instagram

У десятку також увійшли Акшай Кумар, Джекі Чан, Бредлі Купер, Адам Сендлер, Кріс Еванс, Пол Радд і Вілл Сміт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Forbes назвав найбагатшу жінку у світі музики. Нею стала американська попспівачка Ріанна.

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Особа
Дуейн «Скеля» Джонсон
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