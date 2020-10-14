Названо найбагатших зірок СРСР

Часто від людей старшого покоління можна почути, що за часів Радянського Союзу панувала рівність і братерство. Проте деякі приклади доводять, що в СРСР також було розшарування суспільства, а отже – багаті люди.

Величезні статки заробляли й представники творчої професії. Про найбагатших зірок розповіло видання Infox.

Людмила Зикіна

Усе своє життя естрадна співачка присвятила гастролям і концертам, а тираж її платівок становить понад 6 млн екземплярів. У 2012 році частину ювелірних виробів покійної артистки продали за 31 млн рублів (11 млн грн). За однією з оцінок, вартість цілої колекції становила 163 млн рублів (60 млн грн), однак більша частина коштовностей кудись зникла.

Лідія Русланова

Заслужена артистка РРФСР виросла в дитячому будинку. Потрапити на сцену жінка змогла завдяки своєму таланту й унікальному голосу. Згодом вона стала найбільш високооплачуваною артисткою країни, а всі гроші вкладала в коштовності й витвори мистецтва. Близькі Русланової сміялися, що все своє багатство вона зберігає в бюстгальтері.

Наталя Дурова

Про фантастичне багатство відомої артистки цирку ходили легенди. Антикварні діаманти, квартири в Парижі та Москві, старовинні меблі та ікони – її статок оцінювався в мільйони доларів. У результаті тривалих судових тяганин колекція дісталася внучці Дурової Єлизаветі Соловйовій.

Сергій Михалков

За радянських часів поета офіційно визнали мільйонером – його книги видавалися величезними тиражами. Точну суму, яка була на його рахунку, не знав ніхто. Але дозволити собі він міг усе, що завгодно.

Юрій Антонов

Його визнали першим легальним радянським мільйонером. За середнього окладу в 120 рублів (44 гривні) композитор отримував по 15 000 рублів (5500 грн) на місяць. У музиканта було так багато грошей, що він просто зберігав їх під ліжком і не знав, що купувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося про голлівудських знаменитостей, чиї предки емігрували з Російської імперії та Радянського Союзу. Зокрема, серед них є відомий актор Леонардо Ді Капріо, зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу й інші.