Названо найбагатших реперів світу

Журнал Forbes підрахував стан популярних реперів і склав рейтинг найбагатших з них.
Перше місце в списку видання зайняв Jay-Z (Шон Картер). Він є першим мільярдером у світі хіп-хопу, а в сумі з дружиною Бейонсе – 1,4 мільярда доларів.
Jay-Z і Бейонсе
Instagram@jayz.co
Другим найбагатшим репером є Dr. Dre зі статком у 800 мільйонами доларів. Він володіє 20-25% компанії Beats. Forbes не відносить його до мільярдерів, тому що з 3 млрд доларів, які він отримав в 2014 році за продаж навушників, 2,6 млрд були авансом. Ще 295 млн доларів було виділено для покриття боргових зобов'язань, в результаті чого у Dre залишилося трохи більше 500 млн доларів.
Dr. Dre
Instagram @ jdrdre
До першої трійки лідерів також потрапили репер Diddy з 740 мільйонами. Він володіє активами кабельної мережі Revolt і лінією одягу Sean John. Основне джерело його доходів – горілка Ciroc.
Diddy
Instagram @ diddy
До п'ятірки найбагатших реперів світу також потрапили: Каньє Уест – 240 млн доларів, Drake – 150 млн доларів.
Каньє Уест
Instagram @ yeezyscloset
Drake
Instagram @ drake
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно феміністський портал Jezebel склав рейтинг акторів, які нібито погано грають. До нього увійшли навіть найдорожчі.
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