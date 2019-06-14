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Названо найбагатших реперів світу

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Журнал Forbes підрахував стан популярних реперів і склав рейтинг найбагатших з них.

Перше місце в списку видання зайняв Jay-Z (Шон Картер). Він є першим мільярдером у світі хіп-хопу, а в сумі з дружиною Бейонсе – 1,4 мільярда доларів.

Jay-Z і Бейонсе

Jay-Z і Бейонсе

Instagram@jayz.co

Другим найбагатшим репером є Dr. Dre зі статком у 800 мільйонами доларів. Він володіє 20-25% компанії Beats. Forbes не відносить його до мільярдерів, тому що з 3 млрд доларів, які він отримав в 2014 році за продаж навушників, 2,6 млрд були авансом. Ще 295 млн доларів було виділено для покриття боргових зобов'язань, в результаті чого у Dre залишилося трохи більше 500 млн доларів.

Dr. Dre

Dr. Dre

Instagram @ jdrdre

До першої трійки лідерів також потрапили репер Diddy з 740 мільйонами. Він володіє активами кабельної мережі Revolt і лінією одягу Sean John. Основне джерело його доходів – горілка Ciroc.

Diddy

Diddy

Instagram @ diddy

До п'ятірки найбагатших реперів світу також потрапили: Каньє Уест – 240 млн доларів, Drake – 150 млн доларів.

Каньє Уест

Каньє Уест

Instagram @ yeezyscloset

Drake

Drake

Instagram @ drake

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно феміністський портал Jezebel склав рейтинг акторів, які нібито погано грають. До нього увійшли навіть найдорожчі.

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рейтингшоу-бизнесрепермузика
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