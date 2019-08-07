Названо ім'я вбивці Круга: хто він і як виглядає

Підозрюваним у справі про вбивство знаменитого російського шансон-виконавця Михайла Круга є кілер банди "Тверские вовки" Олександр Агєєв. Саме його напередодні привозили в будинок співака для проведення слідчого експерименту.

Як повідомляє Tverigrad.ru, Агєєв був другою людиною, яка проникла до будинку Круга. Разом із ним був нині покійний Дмитро Веселов. Зараз кілер відбуває довічне покарання за численні злочини у Тверській області.

Михайло Круг Фото: Blatata.Com

Зазначається, що Агєєв міг сам заявити слідчим про свою участь у вбивстві Круга. Не виключається і версія про те, що на нього вийшли через свідчення іншого кілера "Тверских вовків" Олександра Осіпова. Він фігурує у справі про вбивство музиканта як людина, яка застрелила Дмитра Веселова.

"Відновлені слідчі дії дозволили Агєєву на час покинути колонію особливого режиму і перебувати у більш комфортних умовах СІЗО. Втім, не виключено, що на нього вийшли через свідчення Осіпова", — йдеться в статті.

Олександр Агєєв, як зазначали всі свідки, завжди відрізнявся розумом, начитаністю, побожністю. Його виховувала бабуся, і хоч батьки були живі, але участі в житті сина не брали.

Олександр Агєєв на слідчому експерименті. На плечі татуювання у формі голови вовка Фото: mzk1.ru

У віці 14 років Агєєв прийшов в іконописну майстерню і став учнем. Пізніше приєднався до клубу історичної реконструкції "Спас", де його навчили носити зброю російських лицарів і битися на мечах. Там хлопця й помітив кримінальний авторитет на прізвисько Лом — Олександр Іванович Костенко, який запросив його стати частиною банди "вовків".

Зліва Олександр Іванович Костенко на прізвисько Лом, праворуч його права рука Анатолій Осіпов Фото: mzk1.ru

Далі життя Агєєва розвивалося стрімко. Незабаром він почав дорого одягатися і часто міняти автомобілі. Зазначається, що в банді Олександр був умілим "інструментом з очищення території". Слідчі визначали його причетність до того чи іншого вбивства за характерним почерком. Він стріляв із двох рук, поводився зухвало, йшов на близький контакт із жертвою і міг спокійно подивитися їй в очі.

Так Олександр Агєєв виглядав у 2009 році на суді Фото: mzk1.ru

"Ті вбивства, за які судять Агєєва, лише верхівка айсберга його злочинів", — зазначив раніше хтось зі свідків у залі суду, в якому заслуховували справу про вбивство Михайла Круга.

Олександр Агєєв Фото: tvernews.ru

Нагадаємо, що Михайло Круг був убитий у власному будинку в Твері у ніч із 30 червня на 1 липня 2002 року. Крім співака в котеджі перебували також його дружина, теща і діти. Двоє злочинців пробралися на третій поверх будинку і почали бити тещу шансоньє. Михайло з дружиною прибігли на крик, нападники відкрили вогонь і смертельно поранили артиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня співробітники правоохоронних органів оточили будинок Михайла Круга і привезли туди підозрюваного у його вбивстві заради слідчого експерименту. Сестра шансоньє Ольга Медведєва розповіла, що слідчі напередодні візиту попросили її прибрати в будинку, де був убитий Круг, всі гострі предмети.

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