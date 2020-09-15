Названо ім'я нового адвоката актора Єфремова

Новим адвокатом російського актора Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії через смертельну ДТП, стане Роман Філіппов.

Як пише "Московський комсомолець", захисник буде представляти інтереси артиста в процесі розгляду апеляційної скарги на вирок. За даними газети, Філіппов спеціалізується на цивільному і кримінальному праві.

Відзначимо, протягом всього судового процесу адвокатом Єфремова був Ельман Пашаєв. Проте актор відмовився від його послуг. Міністерство юстиції країни напередодні запропонувало позбавити його статусу адвоката.

Михайло Єфремов з адвокатом Пашаєвим. АГН "Москва"

Після оголошення вироку в суді, 8-го вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL: