Названо дату та місце прощання з Романом Віктюком

Прощання з російським режисером українського походження Романом Віктюком відбудеться у Львові в понеділок, 23 листопада, в Першому театрі.

Про це повідомила на особистій сторінці в Facebook племінниця знаменитості Катерина. Вона також зазначила, що церемонія буде відкритою з дотриманням всіх карантинних норм.

Церемонія прощання розпочнеться о 10:00 в Першому театрі. Потім о 12:00 пройде громадська панахида. О 13:30 труну перенесуть з театру до Церкви святого Андрія. О 15:00 відбудеться похорон на Личаківському кладовищі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 14 листопада помер знаменитий радянський режисер і актор вірменського походження Армен Джигарханян. Його поховали в Москві на Ваганьковському кладовищі.