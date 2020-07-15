Названо 5 відомих актрис, які служили в армії

У кіно важливо не тільки мати успіх в акторській майстерності, але й вміти керувати транспортними засобами, володіти бойовими мистецтвами та зброєю.

Культурологія пропонує ознайомитися з сучасними популярними актрисами, які свого часу пройшли навчання в армії Ізраїлю та США.

Алона Тал

Дівчина закінчила школу мистецтв Тельма-Елін в Тель-Авіві (Ізраїль). Служила в ізраїльській армії протягом двох років. Досвід, набутий в ній, допоміг актрисі надалі впоратися з образами дівчат з характером. Алона Тал зіграла Джо Гарвель в серіалі "Надприродне", а також Джулію Шнайдер в мінісеріалі "Шпигун".

Алона Тал FUNART.pro

Джулі Леві-Бекен

Заради ролі дівчини-шпигунки в ізраїльському серіалі "Чемпіонка" їй довелося переїхати в Тель-Авів, де вона прослужила в армії і була визнана однією з п'яти найсексуальніших актрис Ізраїлю. За її словами, служба подарувала їй цінний досвід для наступних ролей, а також загартувала характер.

Джуоія Леві-Бекен YouTube

Хадас Ярон

Володарка премії "Офір" за кращу жіночу роль у художньому фільмі "Заповнити порожнечу". В ізраїльську армію потрапила ще юною відразу після закінчення середньої школи, де відслужила два роки. У 2018 році актриса знялася в кінодрамі "Марія Магдалина".

Хадас Ярон під час зйомок фільму KinoFilms.ua

Орлі Шошан

Актриса і модель з Ізраїлю прослужила два роки в армії. Її навички в рукопашному бою і у володінні зброєю ближнього бою використовувалися творцями науково-фантастичного фільму "Зоряні війни. Епізод II: Атака клонів" для створення образу майстра-джедая Шаак Ті.

Орлі Шошан Hysterically Assertive.

Дженніфер Маршалл

Актриса працювала на Військово-морський флот Сполучених Штатів Америки з сімнадцяти до двадцяти двох років. Вона освоїла професії від обробника повітряних суден до фахівця з логістики. За свої військові заслуги перед країною вона навіть була нагороджена медалями. Зараз дівчина займається акторською кар'єрою. Вона відома завдяки зйомках у фільмах "Посейдон Рекс", "Імперія", "Ера майбутнього дня", серіалу "Колонія", гри "Squadron 42".

Дженніфер Маршалл Super Stars Bio

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