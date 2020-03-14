Названо ранкові звички, які заважають схуднути

Для того, щоб схуднути необхідно не тільки виробити у себе правильні звички, а й відмовитися від тих, які заважають прийти в ідеальну форму.

Про п'ять ранкових звичок через які неможливо схуднути, пише Cosmopolitan.

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Пропуск зарядки

Невелика розминка точно не зашкодить вашому організму, а навпаки - ви відчуєте прилив сил. Організм прокинеться і буде працювати швидше, а значить, і перетравлювати все з'їдене за день.

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Подвійний латте

Кава з пінкою - це важкий напій: щоб переварити його, організму доведеться дуже сильно постаратися, а значить, він буде зайнятий цим, а не їжею, яку отримає пізніше.

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Негативне мислення

Потрібно навчитися концентруватися і виділяти правильні речі. У будь-якому поганому дні завжди є щось хороше. Якщо починати день з позитивних думок, рівень стресу значно знизиться.

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Бутерброди

Замість енергійного заряду організм отримує порцію порожніх калорій, які відкладаються в талії і стегнах. Ранок слід починати з каш, урізноманітнивши їх ягодами і фруктами.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтолог Маргарита Корольова розкрила секрет ідеального сніданку. Так, за її словами перший прийом їжі повинен бути достатньо "щільним".

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