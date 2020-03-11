Названий новий фаворит Євробачення 2020: на якому місці опинилася Україна

З'явився новий фаворит пісенного конкурсу Євробачення 2020. Так, тепер імовірним переможцем букмекери називають співачку Вікторію з Болгарії з піснею "I Wanna Know".

Болгарія випередила Литву - гурт The Roop перемістився на третє місце. Про це свідчить таблиця, опублікована на сайті конкурсу.

Кореспондент

На другому місці - Ісландія. Росія з третього місця опустилася на п'яте.

Прогнози для України поки не втішні: GO_A опустилися в турнірній таблиці на кілька позицій і тепер займають 27 місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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