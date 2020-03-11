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11 березня • оновлено в 15:38
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Названий новий фаворит Євробачення 2020: на якому місці опинилася Україна

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З'явився новий фаворит пісенного конкурсу Євробачення 2020. Так, тепер імовірним переможцем букмекери називають співачку Вікторію з Болгарії з піснею "I Wanna Know".

Болгарія випередила Литву - гурт The Roop перемістився на третє місце. Про це свідчить таблиця, опублікована на сайті конкурсу.

Названий новий фаворит Євробачення 2020: на якому місці опинилася Україна

Кореспондент

На другому місці - Ісландія. Росія з третього місця опустилася на п'яте.

Названий новий фаворит Євробачення 2020: на якому місці опинилася Україна

Прогнози для України поки не втішні: GO_A опустилися в турнірній таблиці на кілька позицій і тепер займають 27 місце.

Названий новий фаворит Євробачення 2020: на якому місці опинилася Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
з 14 виступів Україна з 2ма перемогами займає непогане 10 місце в Європейському рейтенгу по перемогам. Пора просто показати яких пісенгь у нас ще співають. 2020 році просто будемо спостерігати за перемогою достолйних.
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