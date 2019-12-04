Названий найстильніший чоловік у світі: фото

Видання GQ визнало франко-американського актора Тімоті Шаламе найстильнішим чоловіком у світі.

Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті журналу. За словами інсайдерів, такий титул актор отримав завдяки оригінальним модним рішенням, які він демонструє на червоних килимових доріжках.

Тімоті Шаламе

"Багато знаменитостей вирішують ризикнути на червоній доріжці, однак найчастіше зазнають фіаско. Але тільки не Шаламе, який носить найвигадливіші дизайнерські поєднання, але виглядає так само круто і впевнено, як коли б на ньому був звичайний чорний костюм", — уклали редактори.

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Крім того, вони зазначили, що завжди виглядати стильно Тімоті допомагає також астенічна статура і симпатичне обличчя.

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2019 року. Ним став американський співак Джон Ледженд.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.