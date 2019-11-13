Названий найсексуальніший чоловік у світі: фото красеня

Знаменитого американського співака Джона Ледженда назвали найсексуальнішим чоловіком 2019 року за версією глянцевого журналу People.

Сам артист зізнався: коли вперше почув про присуддження йому цього титулу, то сильно розхвилювався. Про це повідомили на сайті видання.

"Я був натхнений, але водночас наляканий, адже це великий тиск. Всі розбиратимуть мене на шматочки, щоб подивитися, чи достатньо я сексуальний, щоб носити це звання", — сказав Ледженд.

Джон Ледженд Фото: people.com

Зазначимо, що в дискографії співака шість студійних сольних альбомів. Остання платівка, A Legendary Christmas, вийшла у 2016 році. Також Ледженд є володарем премій "Греммі", "Оскар", "Золотий глобус" та "Еммі". Крім того, він знявся в мюзиклі "Ла-Ла Ленд" і з'явився в серіалах "Майстер не на всі руки" і "Підземка".

Джон Ледженд Фото: people.com

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд з дочкою Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого 2018 року найсексуальнішим чоловіком за версією журналу став британський актор і зірка серіалу "Лютер" Ідріс Ельба.

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