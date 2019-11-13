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13 листопада • оновлено в 12:07
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Названий найсексуальніший чоловік у світі: фото красеня

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Знаменитого американського співака Джона Ледженда назвали найсексуальнішим чоловіком 2019 року за версією глянцевого журналу People.

Сам артист зізнався: коли вперше почув про присуддження йому цього титулу, то сильно розхвилювався. Про це повідомили на сайті видання.

"Я був натхнений, але водночас наляканий, адже це великий тиск. Всі розбиратимуть мене на шматочки, щоб подивитися, чи достатньо я сексуальний, щоб носити це звання", — сказав Ледженд.

Джон Ледженд

Джон Ледженд

Фото: people.com

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Зазначимо, що в дискографії співака шість студійних сольних альбомів. Остання платівка, A Legendary Christmas, вийшла у 2016 році. Також Ледженд є володарем премій "Греммі", "Оскар", "Золотий глобус" та "Еммі". Крім того, він знявся в мюзиклі "Ла-Ла Ленд" і з'явився в серіалах "Майстер не на всі руки" і "Підземка".

Джон Ледженд

Джон Ледженд

Фото: people.com

Джон Ледженд

Джон Ледженд

Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд з дочкою

Джон Ледженд з дочкою

Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд

Джон Ледженд

Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд

Джон Ледженд

Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд

Джон Ледженд

Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд

Джон Ледженд

Фото: instagram/johnlegend

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого 2018 року найсексуальнішим чоловіком за версією журналу став британський актор і зірка серіалу "Лютер" Ідріс Ельба.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Джон Ледженд
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Ліфчик забув одягнути.
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Zimova Victoria
Zimova Victoria
"Made to love" в его исполнении - самая сексуальная композиция, которую я когда-либо слышала.
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Кропива Макс
Кропива Макс
Не достаточно темный для такого титула
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