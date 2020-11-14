Названий можливий спадкоємець Армена Джигарханяна

Спадкоємцем майна радянського актора і режисера Армена Джигарханяна може стати син його другої дружини Тетяни Власової Степан.

Це можливо за умови, якщо Джигарханян усиновив його офіційно, повідомляє портал "Дни.ру".

Відзначається, що про наявність заповіту актора поки нічого не відомо. При цьому Степан Джигарханян може виявитися спадкоємцем першої черги.

Ймовірно, Власова теж вказана в заповіті актора, оскільки вона доглядала за колишнім чоловіком після його розлучення з Віталіною Цимбалюк-Романовською.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Росії в ніч на суботу, 14 листопада, у віці 85 років помер легендарний радянський актор і режисер Армен Джигарханян.