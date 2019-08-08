Названий актор, який замінить Зеленського в "Кварталі": хто він

Учасник "95 Кварталу" і гуморист Євген Кошовий назвав ім'я найвірогіднішого кандидата не місце президента України Володимира Зеленського в команді.

Як повідомляє видання "Знай.юа", співзасновника "Кварталу" замінить колишній учасник дуету "Брати Шумахери", шоумен Юрій Великий (щоб подивитися кілька відео з його участю, проскрольте до кінця сторінки).

Юрій Великий Фото з соцмереж

"Знайшли, і ви його знаєте. Ми на фінішній прямій вибору: це, швидше за все, буде Юра Великий, був одним з "Братів Шумахерів". Як відомо, поїхав дуже далеко", – відповів Кошовий журналістам.

За його словами, хто точно пародіюватиме Зеленського, публіка дізнається вже 13 серпня в Одесі на концерті "Кварталу".

"Звичайно, роль першої леді залишається за Оленою Кравець", – підсумував Кошовий на київській гала-прем'єрі анімаційного фільму "Angry Birds в кіно 2", в якому озвучив одного з персонажів – пташку Чака.

Юрій Великий instagram / yuri_velikiy

Юрій Великий в костюмі instagram / yuri_velikiy

Юрій Великий підстригся instagram / yuri_velikiy

Юрій Великий на концерті Фото з соцмереж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студія "Квартал 95" почала шукати актора, який замінить нинішнього президента України Володимира Зеленського.

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