Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Названий актор, який замінить Зеленського в "Кварталі": хто він

1.4т Читати матеріал російською

Учасник "95 Кварталу" і гуморист Євген Кошовий назвав ім'я найвірогіднішого кандидата не місце президента України Володимира Зеленського в команді.

Як повідомляє видання "Знай.юа", співзасновника "Кварталу" замінить колишній учасник дуету "Брати Шумахери", шоумен Юрій Великий (щоб подивитися кілька відео з його участю, проскрольте до кінця сторінки).

Названий актор, який замінить Зеленського в "Кварталі": хто він

Юрій Великий

Юрій Великий

Фото з соцмереж

"Знайшли, і ви його знаєте. Ми на фінішній прямій вибору: це, швидше за все, буде Юра Великий, був одним з "Братів Шумахерів". Як відомо, поїхав дуже далеко", – відповів Кошовий журналістам.

Новини
"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"

За його словами, хто точно пародіюватиме Зеленського, публіка дізнається вже 13 серпня в Одесі на концерті "Кварталу".

"Звичайно, роль першої леді залишається за Оленою Кравець", – підсумував Кошовий на київській гала-прем'єрі анімаційного фільму "Angry Birds в кіно 2", в якому озвучив одного з персонажів – пташку Чака.

Юрій Великий

Юрій Великий

instagram / yuri_velikiy

Юрій Великий в костюмі

Юрій Великий в костюмі

instagram / yuri_velikiy

Юрій Великий підстригся

Юрій Великий підстригся

instagram / yuri_velikiy

Юрій Великий на концерті

Юрій Великий на концерті

Фото з соцмереж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студія "Квартал 95" почала шукати актора, який замінить нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особи
Євген Кошовий Володимир Зеленський Юрій Великий
Місце
Україна
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...