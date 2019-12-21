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21 грудня • оновлено в 12:24
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Названі найстильніші чоловіки десятиліття. Фото

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Популярний американський журнал GQ склав десятку найстильніших чоловіків десятиліття.

Так, рейтинг був опублікував на офіційному сайті видання. На першому місці опинився 39-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер.

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Друге місце в списку зайняв франко-американський актор Тімоті Шаламе, який раніше був визнаний найстильнішим чоловіком у світі. Такий титул актор отримав завдяки оригінальним модним рішенням, які він демонструє на червоних килимових доріжках.

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

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Також, поряд з ними за звання найстильніших боролися репери: A$AP Rocky, Каньє Уест, Tyler, The Creator, а також актори Джон Хілл та Раян Гослінг. Крім того, співак Гаррі Стайлз.

A$AP Rocky

A$AP Rocky

Каньє Уест

Каньє Уест

Tyler, The Creator

Tyler, The Creator

Джон Хілл

Джон Хілл

Раян Гослінг

Раян Гослінг

Гаррі Стайлз

Гаррі Стайлз

Зазначимо, що найбільш стильними чоловіками десятиліття стали й ексфутболіст Девід Бекхем, а також баскетболіст Леброн Джеймс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2019 року. Ним став американський співак Джон Ледженд.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Каньє Уест Роджер Федерер Райан Гослінг
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