Названі найстильніші чоловіки десятиліття. Фото

Популярний американський журнал GQ склав десятку найстильніших чоловіків десятиліття.
Так, рейтинг був опублікував на офіційному сайті видання. На першому місці опинився 39-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер.
Роджер Федерер
Друге місце в списку зайняв франко-американський актор Тімоті Шаламе, який раніше був визнаний найстильнішим чоловіком у світі. Такий титул актор отримав завдяки оригінальним модним рішенням, які він демонструє на червоних килимових доріжках.
Тімоті Шаламе
Тімоті Шаламе
Також, поряд з ними за звання найстильніших боролися репери: A$AP Rocky, Каньє Уест, Tyler, The Creator, а також актори Джон Хілл та Раян Гослінг. Крім того, співак Гаррі Стайлз.
A$AP Rocky
Каньє Уест
Tyler, The Creator
Джон Хілл
Раян Гослінг
Гаррі Стайлз
Зазначимо, що найбільш стильними чоловіками десятиліття стали й ексфутболіст Девід Бекхем, а також баскетболіст Леброн Джеймс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2019 року. Ним став американський співак Джон Ледженд.
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