Названі найстильніші чоловіки десятиліття. Фото

Популярний американський журнал GQ склав десятку найстильніших чоловіків десятиліття.

Так, рейтинг був опублікував на офіційному сайті видання. На першому місці опинився 39-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер.

Роджер Федерер

Друге місце в списку зайняв франко-американський актор Тімоті Шаламе, який раніше був визнаний найстильнішим чоловіком у світі. Такий титул актор отримав завдяки оригінальним модним рішенням, які він демонструє на червоних килимових доріжках.

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе

Також, поряд з ними за звання найстильніших боролися репери: A$AP Rocky, Каньє Уест, Tyler, The Creator, а також актори Джон Хілл та Раян Гослінг. Крім того, співак Гаррі Стайлз.

A$AP Rocky

Каньє Уест

Tyler, The Creator

Джон Хілл

Раян Гослінг

Гаррі Стайлз

Зазначимо, що найбільш стильними чоловіками десятиліття стали й ексфутболіст Девід Бекхем, а також баскетболіст Леброн Джеймс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2019 року. Ним став американський співак Джон Ледженд.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.