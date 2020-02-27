"ДахаБраха" стала лауреатом престижної премії: хто ще потрапив в список

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2020 року. Серед них – гурт "ДахаБраха" у номінації "Музичне мистецтво" і письменники Тарас Прохасько і поетеса Маріанна Кіяновська.

Всього нагороди отримали номінанти у п'яти категоріях, повідомляє “UA: Суспільне”.

Еспресо.TV

У номінації "Література" – два переможці: Маріанна Кіяновська з книгою поезій "Бабин Яр. Голосами" і Тарас Прохасько зі збіркою есеїв "Так, але...".

Відомий український етно-хаос гурт “ДахаБраха” з альбомом “Шлях” (2016) здобула перемогу в номінації "Музичне мистецтво". Самі автори зазначили, що альбом створювався в дуже складний час для України.

ДахаБраха dakhabrakha.com.ua

"Ми хочемо присвятити його тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, тим, хто продовжує стояти на її сторожі і тим, хто йде непростим шляхом вільної людини, не втрачаючи надії", – зазначили музиканти.

У номінації "Публіцистика, журналістика" лауреаткою стала воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою "Дівчата зрізають коси". Переможцем у категорії "Візуальні мистецтва" став проєкт "Карусель" Олександра Глядєлова.

Опера-реквієм "Йов2 (Iyov) Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка – лауреатка в номінації "Театральне мистецтво".

Зазначимо, голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров підкреслив, що цього рокупремія в номінації "Кіномистецтво" не вручатиметься, оскільки, на думку членів комітету, представлені номінанти – фільм "Какофонія Донбасу" Ігоря Мінаєва та документальна стрічка "Будинок "Слово" Тараса Томенка – "не відповідають за масштабом суті премії".

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