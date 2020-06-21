Названо ймовірних коханок принца Вільяма: з ким він міг зраджувати Міддлтон

У неділю, 21 червня, британському принцу Вільяму виповнилося 38 років. Крім статусу спадкоємця королівського престолу, Вільям – коханий чоловік і багатодітний батько, що активно підкреслюють біографи королівської сім'ї.

Вільям 9 років одружений із Кейт Міддлтон, їхня пара є прикладом подружніх стосунків для тисяч британців. Однак західні ЗМІ час від часу повідомляють про його інтрижки на стороні. OBOZREVATEL розповідає, кого зараховували до ймовірних коханок Вільяма.

Роуз Ханбері

Кейт Міддлтон із Роуз Ханбері і Вільямом на світському рауті Daily Mail

Західні ЗМІ в квітні 2019 року повідомили про гучний скандал між Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Так, останній нібито зрадив дружині з її близькою подругою, маркізою Роуз Ханбері.

Інсайдери стверджували, що пристрасть між Роуз і Вільямом спалахнула, коли Міддлтон була вагітна третьою дитиною. Побачення коханців, за непідтвердженою інформацією, проходили в будинку Ханбері. Коли ж Кейт дізналася про нову пасію чоловіка, вона одразу припинила будь-яке спілкування з колишньою приятелькою.

Скандал досяг таких масштабів, що представникам королівської династії довелося випускати офіційну заяву. Вони пригрозили таблоїдам судом і ще раз підкреслили, що ніякого роману на стороні у Вільяма немає.

Рита Ора

Принц Вільям із Ритою Орою

У кінці 2019 року в ЗМІ оприлюднили інформацію про роман Вільяма з 29-річною співачкою Ритою Орою. Тоді представник королівської сім'ї побував на гала-концерті в честь 50-річчя благодійного фонду Centrepoint. Там за лаштунками він зустрівся з Ритою, яка виконувала на заході свої хіти. Артистка і принц тепло привітали одне одного: вони обнялися й навіть поцілувалися, після чого довго розмовляли. Водночас за протоколом королівської сім'ї до монархів не можна навіть доторкнутися.

Папараці сфотографували пару в обіймах одне одного, і знімки розлетілися пресою разом із чутками про те, що їх об'єднують романтичні стосунки.

Цікаво й те, що за кілька місяців до виникнення скандалу Ора обіймалася з іншим членом королівської сім'ї – Гаррі. Вони також зустрілися на світському заході й мило побалакали за лаштунками. Після цих двох випадків деякі таблоїди заявили, що Рита має наміри на принців.

Софі Тейлор

Принц Вільям і Софі Тейлор Elle

Скандал із моделлю Софі Тейлор спалахнув у 2017 році і став одним із найгучніших скандалів за всю історію королівської сім'ї. Тоді принц проігнорував низку заходів, приурочених до святкування Дня співдружності. Замість виконання своїх робочих обов'язків він поїхав до Швейцарії, де проводив час на гірськолижному курорті разом із моделлю Софі Тейлор.

Папараці вдалося зробити кілька фотографій, на яких видно, як принц фліртує з дівчиною. Коли про можливу зраду стало відомо журналістам, друзі Вільяма заявили, що нічого поганого на курорті не відбулося. Нібито спадкоємець престолу просто поспілкувався з дівчиною кілька хвилин.

Повернувшись зі Швейцарії, Вільям поспішив вийти з дружиною у світ, щоб спростувати чутки про можливе розлучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські ЗМІ повідомили, що чутки про роман принца Вільяма і Роуз Ханбері свідомо розповсюдила дружина його брата Гаррі Меган Маркл. Нібито цей факт остаточно зруйнував взаємини Міддлтон із Маркл.