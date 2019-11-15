Названі гонорари російських зірок у новорічну ніч: хто найдорожчий

РосЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч.

Як передають Дні.ру, не всі артисти згодні проміняти Новий рік у колі сім'ї на виступ, навіть за величезні суми.

Так, за свій 45-хвилинний виступ співачка Наргіз бере майже два мільйони рублів. Близько 3,5 мільйона беруть Поліна Гагаріна і Діма Білан.

Дима Білан Cosmopolitan

Поліна Гагаріна Instagram

Світлана Лобода готова виступити за п'ять мільйонів в Росії. А ось закордонним шанувальникам доведеться заплатити набагато більше, проте точна сума не називається.

Світлана Лобода апостроф

Від семи мільйонів просить Григорій Лепс.

Григорій Лепс КП

Однак найдорожчими артистами в Новий рік вважаються Алла Пугачова і Сергій Шнуров. Свій виступ зірки оцінюють в 21 мільйон рублів.

Правда, на відміну від Шнурова, готового виступити за таку суму в новорічну ніч, Примадонна заспіває просто в святкові дні. У сам Новий рік співачка виступати відмовляється.

Алла Пугачова Мінськ-новини

Раніше OBOZREVATEL повідомляв суму гонорару, яку російська співачка Алла Пугачова заробила за свій останній концерт в Білорусі.

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