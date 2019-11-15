Головна Новини
15 листопада • оновлено в 11:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Названі гонорари російських зірок у новорічну ніч: хто найдорожчий

4.8т
Читати матеріал російською

РосЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч.

Як передають Дні.ру, не всі артисти згодні проміняти Новий рік у колі сім'ї на виступ, навіть за величезні суми.

Так, за свій 45-хвилинний виступ співачка Наргіз бере майже два мільйони рублів. Близько 3,5 мільйона беруть Поліна Гагаріна і Діма Білан.

Дима Білан

Дима Білан

Cosmopolitan

Поліна Гагаріна

Поліна Гагаріна

Instagram

Новини
"Приниження паче гордині": Пугачова публічно присоромила Білана

Світлана Лобода готова виступити за п'ять мільйонів в Росії. А ось закордонним шанувальникам доведеться заплатити набагато більше, проте точна сума не називається.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

апостроф

Від семи мільйонів просить Григорій Лепс.

Григорій Лепс

Григорій Лепс

КП

Однак найдорожчими артистами в Новий рік вважаються Алла Пугачова і Сергій Шнуров. Свій виступ зірки оцінюють в 21 мільйон рублів.

Правда, на відміну від Шнурова, готового виступити за таку суму в новорічну ніч, Примадонна заспіває просто в святкові дні. У сам Новий рік співачка виступати відмовляється.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Мінськ-новини

Раніше OBOZREVATEL повідомляв суму гонорару, яку російська співачка Алла Пугачова заробила за свій останній концерт в Білорусі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особи
Поліна Гагаріна Григорій Лепс Світлана Лобода Діма Білан Алла Пугачова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
6
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А Зеленский сколько берет?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги