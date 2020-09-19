Названі чотири варіанти проведення "Євробачення-2021" при пандемії

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2021" розглянули чотири різні сценарії проведення конкурсу в залежності від епідемії коронавируса.

Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

Згідно з інформацією, "Євробачення-2021" може проводитися в чотирьох різних варіантах:

Перший варіант передбачає традиційне проведення музичного конкурсу у концертному залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди), де будуть присутні журі та глядачі. А учасники конкурсу зможуть відвідати і інші заходи, які проводитимуться в місті.

Другий варіант відрізняється від першого тим, що можуть бути введені деякі обмеження: потрібно дотримуватися безпечної дистанції, зменшиться чисельність міжнародних делегацій і представників преси.

Третій сценарій "Євробачення-2021" розглядає виступ учасників, які не зможуть приїхати через закриті кордони, в онлайн-режимі.

Четвертий варіант передбачає, що конкурс повністю буде проведено в онлайн-форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :