Названа причина виписки Заворотнюк з лікарні

Виписка російської актриси Анастасії Заворотнюк з московського "Європейського медичного центру" може бути пов'язана з неефективністю лікування.
Такої версії дотримується лікар-онколог Ігор Долгополов. За словами медика, тут, швидше за все, мова йде про другий варіант, адже пацієнти з гліобластомою, яку нібито діагностували у Заворотнюк, вкрай рідко живуть довше двох років, повідомляє "MK.ru".
Анастасія Заворотнюк
Фото: segodnya.ua
"Коли мова йде про злоякісний рак, такий як гліобластома, яку нібито виявили в актриси, то необхідне втручання хірургів. А якщо хірургічним шляхом видалити не можна, то пацієнт приречений. Адже з такою недугою хворі рідко живуть більше двох років з моменту його виявлення і лікування.... Тому, знайшовши дані про точну дату постановку діагнозу і відрахувавши близько двох років від неї, ви знайдете приблизну відповідь, чому Заворотнюк виписали", — повідомив онколог.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні.
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