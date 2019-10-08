Названа причина виписки Заворотнюк з лікарні

Виписка російської актриси Анастасії Заворотнюк з московського "Європейського медичного центру" може бути пов'язана з неефективністю лікування.

Такої версії дотримується лікар-онколог Ігор Долгополов. За словами медика, тут, швидше за все, мова йде про другий варіант, адже пацієнти з гліобластомою, яку нібито діагностували у Заворотнюк, вкрай рідко живуть довше двох років, повідомляє "MK.ru".

Анастасія Заворотнюк Фото: segodnya.ua

"Коли мова йде про злоякісний рак, такий як гліобластома, яку нібито виявили в актриси, то необхідне втручання хірургів. А якщо хірургічним шляхом видалити не можна, то пацієнт приречений. Адже з такою недугою хворі рідко живуть більше двох років з моменту його виявлення і лікування.... Тому, знайшовши дані про точну дату постановку діагнозу і відрахувавши близько двох років від неї, ви знайдете приблизну відповідь, чому Заворотнюк виписали", — повідомив онколог.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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