Названо причину смерті зірки "Жорстокого романсу" Проскуріна: не коронавірус

Радянський і російський актор театру й кіно, зірка фільмів "Жорстокий романс" і "Пригоди Шерлока Холмса" Віктор Проскурін помер від обструкції легень.

Так, артист помер увечері 30 червня в одній із московських лікарень. У нього трапився напад задухи, лікарі не змогли врятувати актора. Про це розповіла його дружина Ірина Хонда виданню РБК.

Вона також уточнила, що смерть не пов'язана з коронавірусом – діагноз COVID-19 у Проскуріна не підтвердився.

Віктор Проскурін з дружиною Іриною Хондою (Кulturologia.ru)

Хонда додала, що останнім часом у Проскуріна були проблеми зі здоров'ям – він страждав від хронічної обструктивної хвороби легень. Це захворювання, за якого в дихальних шляхах виникають обмеження для проходження повітря. Як правило, з плином часу хвороба прогресує та провокує аномальне запалення тканин легень через різні патогенні частки й гази. Про цю недугу Проскурін розповідав у ефірі програми Бориса Корчевнікова "Судьба человека" 2018 року.

Стан Віктора Проскуріна погіршився ще в травні, його екстрено госпіталізували. Він провів у клініці більш як місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 5 червня на 84-му році життя помер відомий радянський актор, народний артист РФ Михайло Кокшенов.