Названо причину розпаду групи "Время и Стекло"

30 жовтня відома українська група "Время и Стекло" відіграли свій останній концерт у Києві. Далі учасники групи виступатимуть окремо.

Як заявив репер і продюсер ексгрупи Потап (Олексій Потапенко), причиною розпаду колективу стало те, що співачка Надя Дорофєєва захотіла почати сольну кар'єру, йдеться в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Надя Дорофєєва дозріла на свій сольний проєкт. Позитив – дуже крутий, потужний композитор й автор, а також молодий продюсер. Тому вони вже готові змінюватися", – розповів Потап.

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Крім того, у фанатів "Время и Стекло" запитували, чи варто відновлювати виступи групи з іншими новими учасниками. Але шанувальники категорично відмовилися.

"Чомусь фанати написали: "Ми не хочемо, щоб був хтось інший. Придумайте іншу назву та іншу групу, але "Время и Стекло" хочемо, щоб залишилося назавжди в серцях із Надею Дорофєєвою та Олексієм Завгороднім", – додав продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники української поп-групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній), мали романтичні почуття одне до одного на зорі своєї кар'єри, а також часто обговорюють секс.