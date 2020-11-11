Названо попередню причину падіння літака, у якому загинув ведучий Колтовий

Відомо, що стало причиною падіння легкомоторного літака в Підмосков'ї, у якому загинув телеведучий Олександр Колтовий.

Попередньо, це була технічна несправність. Також це є основною версією слідства, пишуть у Telegram-каналі "LIFE SHOT".

Відповідно до джерела, гвинт під час зіткнення із землею не працював, а масляний бак був порожнім.

Також слідчі з'ясували, що перед вильотом пілот сам заправив повітряне судно паливом і не відразу зміг запустити двигун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на навчаннях "Кавказ-2020" російські військові спалили власну військову техніку. На кадрах видно, як охоплену вогнем бойову машину намагаються відбуксирувати з посадки, де сталася НП.