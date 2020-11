Названо найпопулярнішу пісню в усі часи: що про неї відомо

Пісня австралійської виконавиці Tones And I "Dance Monkey" виявилася найпопулярнішою з пошуку в додатку Shazam.

Хіт вийшов 2019 року і відомий донині, пише "ВВС".

Так, пісню, в якій співачка розповіла про свої вуличні виступи, шукали 36,6 мільйона разів.

На другому місці опинився хіт Lilly Wood & The Prick "Prayer In C", а на третьому – "Let Her Go" Passenger.

Виконавиця популярної пісні Тоні Уотсон заявила, що Shazam – це безцінний додаток у її кар'єрі. Завдяки йому у співачки збільшилася кількість людей у соцмережах і додалося шанувальників.

Зазначимо, що також "Dance Monkey" посідає перші місця в Великобританії і очолює чарти в 29 країнах. Крім того, хіт є рекордсменом за кількістю пісень Shazamed за день.

