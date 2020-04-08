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8 квітня • оновлено в 22:00
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Названа наймолодша мільярдерка у світі: що відомо про найбагатшу представницю сім'ї Кардаш`ян

9.3т
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Американська модель, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш`ян", засновниця власного косметичного бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер стала наймолодшою у світі мільярдеркою, яка заробила статок самостійно.

За версією видання Forbes, 22-річна знаменитість вдруге поспіль очолила щорічний список, до якого увійшли особи не старше 30 років. Зазначається, що в листопаді 2019 року підприємниця продала 51 відсоток акцій свого бренду Kylie Cosmetics компанії Coty за 600 мільйонів доларів, після чого її статок став дорівнювати 1,2 мільярда доларів.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер вперше засвітилася на екранах в реаліті-шоу "Сімейство Кардаш`ян", в якому знімається разом зі своєю сім'єю з 2007 року. У 2010 році дівчина почала кар'єру моделі – рекламувала одяг і брала участь у фотосесіях для таких видань, як OK! і Teen Vogue. Пізніше разом з сестрою Кендалл запустила власний бренд одягу Kendall & Kylie і створила косметичну марку Kylie Cosmetics, завдяки якій у 2016 році заробила мільярд доларів.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Кайлі Дженнер
Теги
шоу-бизнес шоу
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