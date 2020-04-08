Американська модель, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш`ян", засновниця власного косметичного бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер стала наймолодшою у світі мільярдеркою, яка заробила статок самостійно.

За версією видання Forbes, 22-річна знаменитість вдруге поспіль очолила щорічний список, до якого увійшли особи не старше 30 років. Зазначається, що в листопаді 2019 року підприємниця продала 51 відсоток акцій свого бренду Kylie Cosmetics компанії Coty за 600 мільйонів доларів, після чого її статок став дорівнювати 1,2 мільярда доларів.

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер вперше засвітилася на екранах в реаліті-шоу "Сімейство Кардаш`ян", в якому знімається разом зі своєю сім'єю з 2007 року. У 2010 році дівчина почала кар'єру моделі – рекламувала одяг і брала участь у фотосесіях для таких видань, як OK! і Teen Vogue. Пізніше разом з сестрою Кендалл запустила власний бренд одягу Kendall & Kylie і створила косметичну марку Kylie Cosmetics, завдяки якій у 2016 році заробила мільярд доларів.

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.

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