Названо наймогутнішу жінку в КНДР: що про неї відомо

Часто наймогутнішою жінкою КНДР вважають Лі Соль Чжу, дружину лідера республіки Кім Чен Ина. Однак, як стверджують експерти, це місце належить зовсім не дружині, а його молодшій сестрі, 31-річній Кім Йо Чжон.

Як пише BBC, саме Кім Йо Чжон є не лише високопосадовцем у відділі агітації та пропаганди країни, але і вважається найбільш довіреною особою голови республіки. До того ж, починаючи з Олімпійських ігор 2018 року, сестра Кім Чен Ина все частіше представляє країну як член офіційних делегацій.

Так, джерело стверджує, що у Південній Кореї журналісти називають її "Іванкою" КНДР, але у північнокорейських ЗМІ — всупереч зростанню її політичного впливу — Кім Йо Чжон ніколи не цитують.

Загалом про жінку відомо мало. Народилася Кім Йо Чжон 26 вересня 1988 року у Пхеньяні. Зі своїм братом Кім Чен Ином дівчина разом навчалася у Швейцарії з 1996 по 2000 рік, пізніше у Північній Кореї.

У січні 2015 року Кім Йо Чжон вийшла заміж за Чой Сонга, другого сина урядовця Чхве Рен Хе. Однак південнокорейські джерела припускають неточність цих даних. Подейкують, ніби сестра імператора чекала на дитину у травні 2015 року, а невідомим батьком є один з випускників університету Кім Ір Сена, який сьогодні працює у військовому підрозділі, відповідальному за охорону лідера країни.

Як пише джерело, у столиці США сестру лідера КНДР недолюблюють, проти Кім Йо Чжон навіть були введені санкції за численні порушення прав людини в КНДР.

Експерти наголошують, що сам Кім Чен Ин часто звертається до сестри за порадами і надає їй можливість ухвалювати важливі рішення. Однак у майбутньому їй навряд чи вдасться посісти місце брата через патріархальну систему у державі.

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