Названа найкраща порноактриса 2019 року: найвідвертіші фото красуні

23-річну американку Лану Роудс визнали найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати найвідвертіші фото красуні, якими вона раніше ділилася на особистій сторінці в Instagram.

Лана Роудс стала найпопулярнішою в Pornhub Awards 2019 Фото з Instagram

Лана Роудс дебютувала в порноіндустрії в квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls. Уже в серпні 2016 року була обрана американським журналом Penthouse "Кицьою місяця". В кінці того ж місяця знялася в ще одній фотосесії для сайту Penthouse. Також знялася для сайту Playboy Plus.

Лана Роудс оголила груди Фото з Instagram

Лана Роудс у відвертій білизні Фото з Instagram

Лана Роудс сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Лана Роудс засвітила пишні груди Фото з Instagram

У жовтні 2017 року порноактриса з'явилася на обкладинці журналу Hustler. А в січні 2018 року журнал Fortune помістив Лану в список "Брудна дюжина: Найпопулярніші порнозірки". Станом на жовтень 2018 року Роудс знялася у 200 порнофільмах.

Лана Роудс сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Лана Роудс у відвертому купальнику Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Лана Роудс засвітила пишні груди Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Зазначимо, що восени 2019 року Лана знову знялася для обкладинки і розвороту Hustler.

Лана Роудс в спокусливому боді Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Лана Роудс засвітила груди Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в одному з реабілітаційних центрів Голлівуду померла 23-річна порнозірка Олівія Луа, відома під псевдонімом "Вольтер". Її смерть стала п'ятою протягом трьох місяців серед представниць цієї професії.

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