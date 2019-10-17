Названа найкраща порноактриса 2019 року: найвідвертіші фото красуні

23-річну американку Лану Роудс визнали найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати найвідвертіші фото красуні, якими вона раніше ділилася на особистій сторінці в Instagram.
Лана Роудс стала найпопулярнішою в Pornhub Awards 2019
Фото з Instagram
Лана Роудс дебютувала в порноіндустрії в квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls. Уже в серпні 2016 року була обрана американським журналом Penthouse "Кицьою місяця". В кінці того ж місяця знялася в ще одній фотосесії для сайту Penthouse. Також знялася для сайту Playboy Plus.
Лана Роудс оголила груди
Фото з Instagram
Лана Роудс у відвертій білизні
Фото з Instagram
Лана Роудс сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Лана Роудс засвітила пишні груди
Фото з Instagram
У жовтні 2017 року порноактриса з'явилася на обкладинці журналу Hustler. А в січні 2018 року журнал Fortune помістив Лану в список "Брудна дюжина: Найпопулярніші порнозірки". Станом на жовтень 2018 року Роудс знялася у 200 порнофільмах.
Лана Роудс сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Лана Роудс у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Лана Роудс засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Зазначимо, що восени 2019 року Лана знову знялася для обкладинки і розвороту Hustler.
Лана Роудс в спокусливому боді
Фото з Instagram
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Лана Роудс засвітила груди
Фото з Instagram
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в одному з реабілітаційних центрів Голлівуду померла 23-річна порнозірка Олівія Луа, відома під псевдонімом "Вольтер". Її смерть стала п'ятою протягом трьох місяців серед представниць цієї професії.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.