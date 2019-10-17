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17 жовтня • оновлено в 05:39
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Названа найкраща порноактриса 2019 року: найвідвертіші фото красуні

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23-річну американку Лану Роудс визнали найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати найвідвертіші фото красуні, якими вона раніше ділилася на особистій сторінці в Instagram.

Лана Роудс стала найпопулярнішою в Pornhub Awards 2019

Лана Роудс стала найпопулярнішою в Pornhub Awards 2019

Фото з Instagram

Лана Роудс дебютувала в порноіндустрії в квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls. Уже в серпні 2016 року була обрана американським журналом Penthouse "Кицьою місяця". В кінці того ж місяця знялася в ще одній фотосесії для сайту Penthouse. Також знялася для сайту Playboy Plus.

Лана Роудс оголила груди

Лана Роудс оголила груди

Фото з Instagram

Лана Роудс у відвертій білизні

Лана Роудс у відвертій білизні

Фото з Instagram

Лана Роудс сексуально позує на камеру

Лана Роудс сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Лана Роудс засвітила пишні груди

Лана Роудс засвітила пишні груди

Фото з Instagram

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У жовтні 2017 року порноактриса з'явилася на обкладинці журналу Hustler. А в січні 2018 року журнал Fortune помістив Лану в список "Брудна дюжина: Найпопулярніші порнозірки". Станом на жовтень 2018 року Роудс знялася у 200 порнофільмах.

Лана Роудс сексуально позує на камеру

Лана Роудс сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Лана Роудс у відвертому купальнику

Лана Роудс у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Лана Роудс засвітила пишні груди

Лана Роудс засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Зазначимо, що восени 2019 року Лана знову знялася для обкладинки і розвороту Hustler.

Лана Роудс в спокусливому боді

Лана Роудс в спокусливому боді

Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Лана Роудс засвітила груди

Лана Роудс засвітила груди

Фото з Instagram

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в одному з реабілітаційних центрів Голлівуду померла 23-річна порнозірка Олівія Луа, відома під псевдонімом "Вольтер". Її смерть стала п'ятою протягом трьох місяців серед представниць цієї професії.

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