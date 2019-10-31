Названа найбільш високооплачувана померла зірка: хто увійшов в топ-13

Легендарний співак Майкл Джексон очолив список померлих знаменитостей, які продовжують заробляти великі гроші після своєї смерті.

За версією журналу Forbes, доходи від творчості поп-короля у 2019 році склали $60 млн. Наголошується, що кількість прослуховувань його пісень збільшилася з 1,8 до 2,1 мільярда, попри скандал, пов'язаний з виходом фільму "Залишаючи Неверленд" про домагання до дітей.

Майкл Джексон Фото: instagram/allain_ricardo

Майкл Джексон Фото: instagram/allain_ricardo

Майкл Джексон Фото: instagram/allain_ricardo

На другому рядку рейтингу розташувався Елвіс Преслі, заробіток якого – 39 мільйонів доларів. Третім з доходом 38 мільйонів став американський художник-карикатурист Чарльз Шульц.

Елвіс Преслі Фото: Ruspekh.ru

Чарльз Шульц Фото: therichest1.imgix.net

Також в п'ятірці опинилися гольфіст Арнольд Палмер, який заробляє $30 млн на співпраці з MasterCard і Rolex, і співак Боб Марлі ($20 млн). За останній рік у найвідомішого виконавця регі близько мільярда прослуховувань в США.

Арнольд Палмер Фото: svopi.ru

Боб Марлі Фото: pinterest.com

У топ-13 потрапили і дитячий письменник і мультиплікатор Доктор Сьюз ($19 млн), музикант Джон Леннон ($14 млн), актриса Мерилін Монро ($13 млн), співак Принц ($12 млн) і вбитий в цьому році репер Nipsey Hussle ($11 млн). Крім того, до рейтингу вперше потрапила Уїтні Х'юстон, яка померла сім років тому, а також репер XXXTentacion, якого застрелили в червні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скарлетт Йоханссон, відома як "Чорна вдова" в кіновсесвіті Marvel, очолила список найбільш високооплачуваних голлівудських актрис.

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