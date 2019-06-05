Названа найбагатша співачка у світі

Американська поп-співачка Ріанна стала найбагатшою жінкою у світі музики за версією журналу Forbes.

Так, видання оцінило статки артистки у 600 мільйонів доларів. При цьому більшу частину цієї суми їй принесли не продаж альбомів або концерти. Основний дохід Ріанні приносить співпраця з групою компаній LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton, яка виробляє товари в сегменті люкс. Також співачка і LVMH заснували бренд косметики Fenty Beauty, і відкрили модний будинок.

Ріанна Фото з Instagram

Ріанна Фото з Instagram

Ріанна Фото з Instagram

Ріанна Фото з Instagram

Ріанна Фото з Instagram

Крім цього Ріанна володіє лінією білизни Savage X Fenty і заробляє мільйони доларів на концертах і випущених альбомах.

Ріанна Фото з Instagram

Ріанна Фото з Instagram

Ріанна Фото з Instagram

Ріанна Фото з Instagram

Зазначимо, що на другому місці за розміром статку виявилася Мадонна з 570 мільйонами доларів, за нею йдуть Селін Діон (450 млн доларів) і Бейонсе (400 млн доларів).

Мадонна Фото з Instagram

Селін Діон Фото з Instagram

Бейонсе Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ріанна розбурхала шанувальників серією еротичних знімків. Так, зірка засвітила апетитні форми в прозорій білизні власного бренду Savage x Fenty.

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