Названа найбагатша співачка у світі

Американська поп-співачка Ріанна стала найбагатшою жінкою у світі музики за версією журналу Forbes.
Так, видання оцінило статки артистки у 600 мільйонів доларів. При цьому більшу частину цієї суми їй принесли не продаж альбомів або концерти. Основний дохід Ріанні приносить співпраця з групою компаній LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton, яка виробляє товари в сегменті люкс. Також співачка і LVMH заснували бренд косметики Fenty Beauty, і відкрили модний будинок.
Ріанна
Фото з Instagram
Ріанна
Фото з Instagram
Ріанна
Фото з Instagram
Ріанна
Фото з Instagram
Ріанна
Фото з Instagram
Крім цього Ріанна володіє лінією білизни Savage X Fenty і заробляє мільйони доларів на концертах і випущених альбомах.
Ріанна
Фото з Instagram
Ріанна
Фото з Instagram
Ріанна
Фото з Instagram
Ріанна
Фото з Instagram
Зазначимо, що на другому місці за розміром статку виявилася Мадонна з 570 мільйонами доларів, за нею йдуть Селін Діон (450 млн доларів) і Бейонсе (400 млн доларів).
Мадонна
Фото з Instagram
Селін Діон
Фото з Instagram
Бейонсе
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ріанна розбурхала шанувальників серією еротичних знімків. Так, зірка засвітила апетитні форми в прозорій білизні власного бренду Savage x Fenty.
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