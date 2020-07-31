Названо можливу причину смерті репера Енді Картрайта

Росіянка Марина Кухал, яка розчленувала свого чоловіка, репера Енді Картрайта, припустила, що він міг померти від серцевого нападу.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash із посиланням на адвокатесу Ірину Скурту. За словами видання, Кухал повідомила правозахисниці, що в Енді раніше були проблеми із серцем. А коли почалася пандемія репер упав у депресію, і в неї виникли підозри, що він вживає наркотики.

Жінка зазначила, що 25 липня повернулася додому і знайшла свого чоловіка без тями, а поруч із ним лежав шприц. У паніці Марина вирішила, що трапилося передозування. Однак вона не відкидає того, що смерть могла настати з природних причин.

Дружина Енді Картрайта назвала ще одну причину його смерті (фото – apostrophe.ua)

Варто зазначити, що за інформацією видання "Комсомольская правда", експерти не знайшли слідів шприца на тілі Енді Картрайта. Також не було знайдено й можливих прижиттєвих травм, які могли стати причиною смерті репера.

До речі, слідчі не змогли поки допитати дружину репера Марину, тому що вона була на межі втрати тями: жінка майже не спала і не їла п'ять діб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росіянка Марина Кухал, яка розчленувала свого чоловіка, репера Енді Картрайта, зробила це разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту у квартирі була їхня з музикантом 2,5-річна дитина.