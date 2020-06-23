Названо можливу причину розлучення Христини Асмус і Гаріка Харламова

Знайомі російської актриси Христини Асмус і гумориста Гаріка Харламова заявили, що останній рік в їхній родині часто відбувалися сварки, а почалося все з ремонту в будинку.

Про це вони повідомили виданню "Комсомольская правда" зазначивши, що це могло послужити причиною розлучення пари.

"Минулого року Христина і Гарік купили будинок. Коли почали влітку ремонт у своєму великому будинку, самі зняли неподалік інший – менший... Ремонт міг стати тригером у сімейному розладі. Здається, що тоді й почалися суперечки та невдоволення. Сварки часто починаються разом з ремонтом", – розповіли джерела з оточення сім'ї.

Гарік Харламов і Христина Асмус (Instagram-акаунт Христини Асмус)

Зазначається, що пара переїхала у відремонтований будинок в елітному селищі в Підмосков'ї у 2020-му, нерухомість була придбана у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо про те, що комік Гарік Харламов і актриса Христина Асмус розлучаються через 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.