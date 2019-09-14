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14 вересня • оновлено в 15:20
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Названа можлива причина хвороби Заворотнюк

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Стан здоров'я актриси Анастасії Заворотнюк, яку ввели в медикаментозну кому, міг погіршитися через омолодження стовбуровими клітинами.

Про це розповів продюсер "Ласкавого мая" Андрій Разін, коментуючи її хвороба, передає "КП".

"Пам'ятаю, ще років 15 тому вона мені говорила: "Ти не пробував стовбурові клітини? Нова методика омолодження, продовжує життя - за нею майбутнє", - зазначив він.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

КП

За словами Разіна, такою методикою омолодження захоплювалися багато артистів, в тому числі Жанна Фріске, яка померла від раку головного мозку на 41-му році життя. Серед інших причин погіршення здоров'я Заворотнюк продюсер назвав постійний стрес від багаторічної історії з боргами по іпотеці.

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"Раніше, пам'ятаю, крутилася сама - намагалася якийсь бізнес відкривати, брала кредити. У неї такий характер: все звалює на свої тендітні плечі", - додав Разін.

Він уточнив, що про хворобу актриси він дізнався півроку тому від колег, а пізніше і сама Заворотнюк скаржилася йому на це.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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