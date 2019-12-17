Названа головна актриса десятиліття: найгучніші скандали з нею

Асоціація голлівудських критиків назвала актрисою десятиліття зірку "Персонального покупця" і "Сутінків" Крістен Стюарт.

Дівчина прославилася в 2008 році, коли знялася в вампірській сазі "Сутінки". OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про три найгучніші скандали з актрисою.

Вирішила піти босоніж

Голлівудська актриса роззулась на очах у сотень журналістів і шанувальників, проходячи по червоній килимовій доріжці Палацу фестивалів та конгресів в Каннах. Перед тим як піднятися по сходах вона зупинилася, щоб її сфотографували, а потім несподівано зняла туфлі Christian Louboutin і пішла в зал босоніж.

Інтрижка з одруженим чоловіком

У 2012 році через поцілунки Крістен Стюарт і Руперта Сандерса розгорівся справжній скандал. І в цьому немає нічого дивного, адже тоді актриса була у відносинах з Робертом Паттінсоном, а режисер був одружений.

Секс-скандал

У 2014 році актора Вуді Алена звинуватили в домаганнях. Тоді багато артистів відмовилися працювати з ним, але не Крістен. Актриса зазначила, що про цю історію їй відомо тільки зі ЗМІ. Іншої інформації про даний скандалі вона не має. Крістен сказала, що не завжди варто вірити чуткам, оскільки вони здатні зруйнувати відносини між закоханими і друзями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році відомий режисер Руперт Сандерс назвав відносини з Крістен Стюарт помилкою. Їх роман розгорівся в 2012 році на зйомках фільму "Білосніжка і мисливець".

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