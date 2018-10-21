Називав лялечкою: розсекречено подробиці особистого життя Кобзона

Вдова покійного радянського співака Йосипа Кобзона Неллі розсекретила подробиці особистого життя.

Про це вона розповіла в програмі "Чесне слово" з Юрієм Ніколаєвим. У перший час спільного життя Неллі Кобзон довелося важко, тому що різниця у віці складала 13 років, передає Star Hit.

"Я приїхала в Москву до маминої подруги. Вона мене привела в будинок до відомого конферансьє Еміля Радова. У кімнаті, де показували кіно, мені чоловік поступився місцем. Коли увімкнули світло, я побачила, що це Йосип Кобзон", - повідомила вдова співака.

За словами Неллі, Кобзон називав її "лялечкою". Саме це прізвисько залишилося за нею до останніх днів його життя. Більш того, співак не любив, коли "лялечкою" її називає хтось інший.

За словами дружини Кобзона, їхнє життя не було простим, адже чоловік постійно гастролював і був затребуваним людиною.

"Звичайно, я ревнувала його! Я ж нормальна жива любляча жінка, і він мене ревнував. Якщо і були приводи, то я їх спеціально в порядку інтриги розставляла. З його боку - ясна річ, він відомий, харизматичний. Звичайно, я його завжди дуже ревнувала, особливо перші роки життя", - розповіла вона.

За словами жінки, в їхній родині скандали не були рідкістю, тому що Кобзон був запальною і безкомпромісною людиною.

"Що це за родина, де немає скандалів! Він мене ніколи не бив, ходили розмови, що бив колишніх дружин, напевно, любив? Але мене він не бив ніколи", - пояснила Неллі.

Незважаючи на розмови про те, що співак був сентиментальною людиною, вдова назвала його "брилою і криголамом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня, в одній з клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував в комі.