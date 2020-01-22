Навка виявилася безграмотною

Російська фігуристка Тетяна Навка допустила грубу орфографічну помилку при написанні слова.

У своєму Instagram-акаунті світська левиця опублікувала фотографію, у підпису до якої міститься помилка в слові "мавпочка".

"Маленькі # сестрички # обез'янкі", - підписала знімок Навка, замість м'якого знака написавши в слові твердий знак.

Тетяна Навка – російська олімпійська чемпіонка, багаторазова переможниця турнірів з фігурного катання, телеведуча і світська левиця. У 2018 році стала найбагатшою серед дружин чиновників Кремля, задекларувавши 218,6 мільйонів рублів доходів.

Навка є не просто публічною особою. Вона дружина Дмитра Пєскова – прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна. В таких умовах бізнесвумен зобов'язана володіти рідною мовою на досить високому рівні.

Подібна помилка у черговий раз вказує на некомпетентність Кремля, чітко демонструючи, які кадри знаходяться біля керма Росії і безпосередньо в оточенні Путіна.

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