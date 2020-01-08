Навка скористалася фотографією однорічної дочки Заворотнюк

Фігуристка Тетяна Навка скористалася фотографією однорічної дочки артистки Анастасії Заворотнюк Міли.

Зокрема, знімок був використаний для привернення уваги до фінального спектаклю шоу Навки на сторінці в соцмережі Вконтакте.

"Дорогі друзі, в цей чудовий Різдвяний день запрошуємо вас відвідати фінальний показ нашого шоу "Спляча красуня. Легенда двох королівств" о 18:00 - чудовий варіант провести цей день з родиною. Всім любові і гармонії", - йдеться в оголошенні.

сторінка шоу Навки Вконтакте

На фото: чоловік Заворотнюк Петро Чернишов тримає на руках однорічну Мілу.

"Такі янголята", - пишуть в коментарях.

Спектакль відбувся 7 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Заворотнюк тяжко хвора.

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