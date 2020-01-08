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8 січня • оновлено в 16:35
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Навка скористалася фотографією однорічної дочки Заворотнюк

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Фігуристка Тетяна Навка скористалася фотографією однорічної дочки артистки Анастасії Заворотнюк Міли.

Зокрема, знімок був використаний для привернення уваги до фінального спектаклю шоу Навки на сторінці в соцмережі Вконтакте.

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"Дорогі друзі, в цей чудовий Різдвяний день запрошуємо вас відвідати фінальний показ нашого шоу "Спляча красуня. Легенда двох королівств" о 18:00 - чудовий варіант провести цей день з родиною. Всім любові і гармонії", - йдеться в оголошенні.

Навка скористалася фотографією однорічної дочки Заворотнюк

сторінка шоу Навки Вконтакте

На фото: чоловік Заворотнюк Петро Чернишов тримає на руках однорічну Мілу.

"Такі янголята", - пишуть в коментарях.

Спектакль відбувся 7 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Заворотнюк тяжко хвора.

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Особи
Тетяна Навка Анастасія Заворотнюк
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