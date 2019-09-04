"Навіть Тіматі не поїхав": російські репери "кинули" Кисельова в Криму

Російські репери відмовилися брати участь в новому фестивалі топового російського пропагандиста Дмитра Кисельова в анексованому Криму – Rap Koktebel 2019.

За даними видання "Собеседник", захід залишився без хедлайнера, а публіку розважали такі артисти, як Гуф і Кравц, а також маловідомі репери.

Спочатку передбачалося, що публіку потішать Баста, Оксімірон, Федук, Фейс, але всі вони проігнорували Кисельова.

До Кисельова на фестиваль не приїхали відомі репери

"Вони не змогли залучити жодного хедлайнера, який збирає людей, навіть Тіматі не поїхав на цей фестиваль, хоча йому, напевно, і пропонували. Тому що асоціація себе з фестивалем під керівництвом телеведучого Кисельова в певному сенсі псує їм бізнес, їх обговорюватимуть і засуджуватимуть, вони більше втратять, ніж отримають. Музиканти вирішили не ризикувати. Поїхали ті, кому нема чого втрачати: це герої десятирічної давності на зразок Гуфа і Кравця або герої сучасні, але непопулярні", – прокоментував музичний критик Олег Кармунін.

Зокрема, репер Рома Жиган аргументував свою відмову тим, що "не виступає на святах кислої солянки! Але думає, що багато хто за гроші готові на багато що".

Анонс на сайті фестивалю

Інші музиканти ухильно відповіли, чому не поїхали до Кисельова. А піар-менеджер Єгора Крида обережно сказала, що в артиста "була зайнятість на ці дні". Птаха вирішив не світитися на фестивалі, тому що у нього були інші виступи в Криму цього літа "в неполітичному форматі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в червні стало відомо, що Кисельов виступив ініціатором у проведенні фестивалю Rap Koktebel 2019 в анексованому Криму. Він запросив Гуфа, Lil Kate і Кравц, Oxxxymiron, Басту і Тіматі. Хоча сам особисто Кисельов не розсекречував імена всіх артистів, яких покликав, бо має "негативний досвід" у цьому питанні.

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