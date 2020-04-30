"Навіть не може ходити": з'явилися нові подробиці стану Бабкіної

У лікарні обурилися новинами про виписку російської співачки Надії Бабкіної. Так, раніше чоловік артистки заявляв, що його 70-річну дружину відпустять додому через 7-10 днів.

За словами лікарів, про це навіть не може йти й мови. Адже Бабкіна не може самостійно ходити, хоч і почувається набагато краще. Про це повідомляє видання Starhit.

Надія Бабкіна Фото: salat.zahav.ru

"Бабкіна зараз у звичайній палаті, але ніяких розмов про те, щоб відпустити її додому – не ведеться. Коронавірус вилікували, залишилося тільки розібратися з пневмонією. Тримається вона молодцем, але поки навіть не може ходити! Харчується самостійно, за допомогою доглядальниці, лікарняна їжа її цілком влаштовує", – заявили вони.

Крім того, наголошується, що медики щодня уважно спостерігають за станом, фіксують поліпшення та роблять все, щоб реабілітація Надії Георгіївни пройшла якомога швидше.

Надія Бабкіна Фото: unian.net

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надія Бабкіна заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом. Про це повідомив її колега по шоу на Першому каналі Олександр Васильєв.