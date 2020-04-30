"Навіть не може ходити": з'явилися нові подробиці стану Бабкіної
У лікарні обурилися новинами про виписку російської співачки Надії Бабкіної. Так, раніше чоловік артистки заявляв, що його 70-річну дружину відпустять додому через 7-10 днів.
За словами лікарів, про це навіть не може йти й мови. Адже Бабкіна не може самостійно ходити, хоч і почувається набагато краще. Про це повідомляє видання Starhit.
"Бабкіна зараз у звичайній палаті, але ніяких розмов про те, щоб відпустити її додому – не ведеться. Коронавірус вилікували, залишилося тільки розібратися з пневмонією. Тримається вона молодцем, але поки навіть не може ходити! Харчується самостійно, за допомогою доглядальниці, лікарняна їжа її цілком влаштовує", – заявили вони.
Крім того, наголошується, що медики щодня уважно спостерігають за станом, фіксують поліпшення та роблять все, щоб реабілітація Надії Георгіївни пройшла якомога швидше.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надія Бабкіна заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом. Про це повідомив її колега по шоу на Першому каналі Олександр Васильєв.