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30 квітня • оновлено в 18:24
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"Навіть не може ходити": з'явилися нові подробиці стану Бабкіної

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У лікарні обурилися новинами про виписку російської співачки Надії Бабкіної. Так, раніше чоловік артистки заявляв, що його 70-річну дружину відпустять додому через 7-10 днів.

За словами лікарів, про це навіть не може йти й мови. Адже Бабкіна не може самостійно ходити, хоч і почувається набагато краще. Про це повідомляє видання Starhit.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

Фото: salat.zahav.ru

"Бабкіна зараз у звичайній палаті, але ніяких розмов про те, щоб відпустити її додомуне ведеться. Коронавірус вилікували, залишилося тільки розібратися з пневмонією. Тримається вона молодцем, але поки навіть не може ходити! Харчується самостійно, за допомогою доглядальниці, лікарняна їжа її цілком влаштовує", – заявили вони.

Крім того, наголошується, що медики щодня уважно спостерігають за станом, фіксують поліпшення та роблять все, щоб реабілітація Надії Георгіївни пройшла якомога швидше.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

Фото: unian.net

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надія Бабкіна заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом. Про це повідомив її колега по шоу на Першому каналі Олександр Васильєв.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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