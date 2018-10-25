"Навіть для мене занадто": продюсер Лободи вперше висловилася про її хворобу

Український продюсер Нателла Крапівіна вперше прокоментувала госпіталізацію своєї підопічної Світлани Лободи.

Термінова операція співачки стала для Нателли великим потрясінням, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я готова прийняти в житті багато чого, але навіть для мене це було занадто. Дякую всім за підтримку, дякую життя за те, що боляче, але не фатально. Організм - це машина, й іноді вона ламається. Але наш дух не зломлений і скоро ми будемо в строю", - написала Крапівіна.

Також вона зазначила, що квитки на концерт, який повинен був відбутися 25 жовтня поточного року дійсні. Відвідати грандіозне шоу Лободи шанувальники зможуть уже в січні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Москві екстрено госпіталізували популярну українську співачку Світлану Лободу. Артистку доставили в лікарню з сильними болями в животі.