"Навіщо вони тут потрібні?" Полякова жорстко пройшлася по російських гастролерах

Популярна співачка Оля Полякова жорстко розкритикувала російських гастролерів, які їдуть до України зі своїми концертами.

Вона нагадала в інтерв'ю Дмитру Гордону, що зарубіжні артисти й близько не виступають таким чином, як це роблять українські (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Полякова абсолютно згодна із тим, що деяких артистів не пропускають через кордон після виступів в анексованому Криму й на Донбасі.

Полякова в гостях у Гордона Кадр з відео

"Тих, хто зашкварилися, так їм і треба! Уяви собі: взяти і запустити сюди (Михайла, – Ред.) Пореченкова. Він спочатку стріляв у людей наших, а потім його пустити сюди! Я скажу так: я, як артистка, вважаю, що вони тут не потрібні", – сказала Полякова.

Полякова про гастролерів з РФ: "навіщо вони тут потрібні" Кадр з відео

За її словами, зараз українські артисти роблять справжнє шоу. У приклад вона привела MONATIK та The Hardkiss.

"Туди люди вкладають кров, піт і дикі гроші. А вони що привозять сюди?! Екран два на два, три ліхтарі. Виходять і співають під фанеру! У них навіть не підключено шнури! Ну нехай люди ходять. Зараз почали трохи впускати", – додала артистка.

Полякова підтримує українських військових instagram / polyakovamusic

На її думку, якщо порівняти дві картинки, українські зірки й російські, то другі дуже програють.

"Якщо взяти картинку того, що робимо ми, і ось цю ось картинку із цим жебрацьким

екраном і артистом в центрі. І квитки космічних грошей! Нехай люди сходять, подивляться і порівняють, і може бути, нарешті, зрозуміють, що тут, в умовах жорсткої конкуренції, ми виживаємо і щось робимо. Вони сюди приїжджають виключно рубати бабло. Навіщо вони тут потрібні?! " – підсумувала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні 2019 року Полякова висловилася про українських зірок-гастролерів, які їздять виступати до РФ. Вона зізнавалася, що й сама це робить, але тільки тому, що у неї там живе мама.

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