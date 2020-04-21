"Навіщо він туди пішов?" Білик зробила відверте зізнання про президентство Зеленського
Українська співачка Ірина Білик висловила своє ставлення до президента України Володимира Зеленського.
Так, за словами артистки, вона вважає його дуже доброю і душевною людиною. Однак не розуміє, навіщо Зеленський пішов в президенти – адже це дуже складно і забирає багато часу. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Гордон".
"Можу сказати те, що говорила сьогодні вранці моя мама: "Я коли бачу Володю, мені весь час його шкода. Ну чому він пішов туди? Це ж так складно – бути президентом!" Я скажу, що у мене приблизно ті ж думки. Чому? Тому що Володя дуже добра людина. Дуже душевна. Те, що талановитий – це взагалі не обговорюється. У нього є сім'я, діти, і виходить, що для них дуже мало залишається часу. Я впевнена, вся в його родина працює на цей імідж – дружина президента, діти президента. А тримати якийсь імідж – це дуже-дуже важко. Адже потрібно постійно все контролювати – кожне слово, у що ти одягнений, з ким спілкувався, що пишеш в смс та інше", – сказала Білик.
Також вона додала, що незважаючи ні на що, їй хочеться побажати Зеленському "приємного людського життя".
"Все життя президентів контролюється ще кимось ззовні й це дуже складно. Тому навіть їм хотілося би побажати приємного людського життя. І Володимиру Олександровичу бажаю того ж..." – підсумувала Білик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розкрила страшні деталі особистого життя, розповівши, що один з її чоловіків, шоумен Дмитро Коляденко жорстко її бив.