''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі

Популярна українська ведуча, учасниця проекту "Танці з зірками'' викликала суперечки в мережі, опублікувавши фото, на якому вона без одягу. Крім того, вчорашній виступ дівчини став не менш скандальним і викликав бурхливі обговорення.

Фоловери Никитюк поцікавилися, навіщо вона "залізла в тазик" і зазначили, що на фоні інших учасників танцювального шоу ведуча помітно програє. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Багато користувачів мережі зазначили, що Никитюк час покинути шоу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Никитюк поділилася унікальним рецептом схуднення.