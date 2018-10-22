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''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі

11.5тЧитати матеріал російською

Популярна українська ведуча, учасниця проекту "Танці з зірками'' викликала суперечки в мережі, опублікувавши фото, на якому вона без одягу. Крім того, вчорашній виступ дівчини став не менш скандальним і викликав бурхливі обговорення.

Фоловери Никитюк поцікавилися, навіщо вона "залізла в тазик" і зазначили, що на фоні інших учасників танцювального шоу ведуча помітно програє. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі
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Багато користувачів мережі зазначили, що Никитюк час покинути шоу.

''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі
''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі
''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі
''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі
''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі
''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі
''Навіщо в тазик залізла?'' Голе фото зірки ''Танців з зірками'' викликало суперечки у мережі

Як раніше писав OBOZREVATEL, Никитюк поділилася унікальним рецептом схуднення.

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