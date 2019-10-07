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7 жовтня • оновлено в 18:15
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"Навіщо так відверто?" Нікітюк захопила мережу струнким тілом

4.7т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу фото, на якому вона продемонструвала струнку фігуру. Так, артистка позувала в чорному купальнику.

Знімок Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники ведучої залишили безліч позитивних коментарів і компліментів.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Новини
"Було дуже гаряче!" Зірки "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером

"Навіщо так відверто?", "Яка гарна дівчина", "Секс-символ України", "Яка фігура", "На Барбі схожа", "Ну яка ляля", "Хороша", "Сумні очі. Притула образив?", - пишуть в мережі.

"Навіщо так відверто?" Нікітюк захопила мережу струнким тілом
"Навіщо так відверто?" Нікітюк захопила мережу струнким тілом
"Навіщо так відверто?" Нікітюк захопила мережу струнким тілом
"Навіщо так відверто?" Нікітюк захопила мережу струнким тілом
"Навіщо так відверто?" Нікітюк захопила мережу струнким тілом

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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Коментарі
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Цікаво
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Сумно
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Кобылка
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
В боди это просто пипец!(((она же просто СТРАШНАЯ!!!!!КОМУ МОЖЕТ НРАВИТЬСЯ ЭТА СЕЛЬСКАЯ ЛОШАДЬ????
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто эта женщина с лошадиным лицом?
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Кристина Стефанова, это твоя бабушка
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кристина Стефанова, да папик престарелый видать какой то держит для скачек,иначе не думаю что бы ее с такими данными без парика взяли)))ты ещё не слышал как она ведёт программы)))))селом за километр несёт))))))))
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