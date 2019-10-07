"Навіщо так відверто?" Нікітюк захопила мережу струнким тілом

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу фото, на якому вона продемонструвала струнку фігуру. Так, артистка позувала в чорному купальнику.

Знімок Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники ведучої залишили безліч позитивних коментарів і компліментів.

Леся Нікітюк

"Навіщо так відверто?", "Яка гарна дівчина", "Секс-символ України", "Яка фігура", "На Барбі схожа", "Ну яка ляля", "Хороша", "Сумні очі. Притула образив?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло.

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