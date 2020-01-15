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15 січня • оновлено в 09:19
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"Навіщо так лякати?" Рудий з "Иванушек" нажахав різко постарілим виглядом

4.4т
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Російський співак і соліст гурту "Иванушки International" Андрій Григор'єв-Апполонов показав нове фото, на якому здивував постарілим виглядом.

Так, знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Григор'єв-Апполонов

Андрій Григор'єв-Апполонов

vladtime.ru

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Відомо, що зараз Андрій відпочиває на Балі. Там співак і зробив нове селфі, яке розкритикували шанувальники зірки.

У кадрі Григор'єв-Апполонов позує сильно обгорілим на сонці. Також підписники звернули увагу на неголеність, зазначивши, що співак дуже постарів.

"А роки летять ...", "Ого! Ти чого такий зарослий?", "Жах", "Сам на себе не схожий", – писали в коментарях користувачі.

"Навіщо так лякати?" Рудий з "Иванушек" нажахав різко постарілим виглядом
"Навіщо так лякати?" Рудий з "Иванушек" нажахав різко постарілим виглядом
"Навіщо так лякати?" Рудий з "Иванушек" нажахав різко постарілим виглядом
"Навіщо так лякати?" Рудий з "Иванушек" нажахав різко постарілим виглядом
"Навіщо так лякати?" Рудий з "Иванушек" нажахав різко постарілим виглядом
"Навіщо так лякати?" Рудий з "Иванушек" нажахав різко постарілим виглядом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишня кохана Тіматі Олена Шишкова знову шокувала шанувальників новим фото. На знімку дівчина сфотографована в міні-спідниці, яка оголила занадто худі ноги.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичная рожа росейского алкаша!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А чтл он молодеть должен?
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