"Навіщо так худнути?" Напівгола Лорак спантеличила шанувальників

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше презентувала новий кліп на пісню "Мы нарушаем", спантеличила шанувальників новим знімком.

На фотографії в її Instagram-акаунті артистка позує в екстремальному міні та відвертому топі, який ледве прикриває груди.

"А ви встигли подивитися моє нове відео на пісню "Мы нарушаем", – запитала вона у шанувальників під фото.

Ані Лорак у відвертому вбранні – "Мы нарушаем" instagram / anilorak

Новини Лобода стала на коліна перед Ліндеманном і викликала ажіотаж

Реакція на знімок та кліп була найрізноманітніша. Затяті фанати похвалили Лорак, але не всі були згодні з такою думкою. Деякі ж помітили, що співачка постаріла, а також занадто схудла.

"Ні про що взагалі", "Гарна", "Образи класні", "Не сподобалося, все одне й те ж", "Роки летять, мила", "Зовсім щось худа стала, навіщо", "Тільки без образ, але чому, як тільки розлучаються, відразу переходять межу", – відреагували користувачі.

Ані Лорак в новому кліпі Скриншот із відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Ані Лорак збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся