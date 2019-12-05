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5 грудня • оновлено в 21:05
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"Навіщо так худнути?" Напівгола Лорак спантеличила шанувальників

1.6т
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Українська співачка Ані Лорак, яка раніше презентувала новий кліп на пісню "Мы нарушаем", спантеличила шанувальників новим знімком.

На фотографії в її Instagram-акаунті артистка позує в екстремальному міні та відвертому топі, який ледве прикриває груди.

"А ви встигли подивитися моє нове відео на пісню "Мы нарушаем", – запитала вона у шанувальників під фото.

Ані Лорак у відвертому вбранні – "Мы нарушаем"

Ані Лорак у відвертому вбранні – "Мы нарушаем"

instagram / anilorak

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Реакція на знімок та кліп була найрізноманітніша. Затяті фанати похвалили Лорак, але не всі були згодні з такою думкою. Деякі ж помітили, що співачка постаріла, а також занадто схудла.

"Ні про що взагалі", "Гарна", "Образи класні", "Не сподобалося, все одне й те ж", "Роки летять, мила", "Зовсім щось худа стала, навіщо", "Тільки без образ, але чому, як тільки розлучаються, відразу переходять межу", – відреагували користувачі.

Ані Лорак в новому кліпі

Ані Лорак в новому кліпі

Скриншот із відео

"Навіщо так худнути?" Напівгола Лорак спантеличила шанувальників
"Навіщо так худнути?" Напівгола Лорак спантеличила шанувальників
"Навіщо так худнути?" Напівгола Лорак спантеличила шанувальників
"Навіщо так худнути?" Напівгола Лорак спантеличила шанувальників

Ура! 💥 Прем'єра! Довгоочікуваний кліп # МиНарушаем вже в мережі! І нехай за вікном зима, а мені хочеться зігріти вас променями сицилійського сонця в цьому щирому і легкому відео! 🦋 Посилання в шапці профілю! 🙌🏻 Спасибі всій команді! ❤️ Режисер @alanbadoev Алан Бадоєв Оператор @ilyamikhaylus Ілля Михайлусь Художник @helengadjilova Алена Гаджилова Стиль @ Sivyakova Mari Сивякова Марі @siviakosha MUA @Schelkonogova Щелконогова Юля Волосся @natfomi Монтаж @trent_pazl Колір @lunar_edge Аня Писаренко Пост @hdshotstudio Продюсери: @natashaklipa Наталія Клипа @ juliapilunska Юлія Верткова -Пілунская Другий режисер @ianamazana Яна Мазана Асистент режисера @peterbatanov Петро Батанов Rental company: @patriotrental Production: @badoevteam_official Фото: @osmolovskayan Настя Осмоловський Ani Lorak Team: @art_sarancha, @ katerinanew1 Автор музики: Ані Лорак, Гліб Чорний Автор слів: Ані Лорак Music by @ 90210.group

Публікація від АНІ ЛОРАК (@anilorak)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Ані Лорак збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія Краса схуднення кліп
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