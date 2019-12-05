"Навіщо так худнути?" Напівгола Лорак спантеличила шанувальників

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше презентувала новий кліп на пісню "Мы нарушаем", спантеличила шанувальників новим знімком.
На фотографії в її Instagram-акаунті артистка позує в екстремальному міні та відвертому топі, який ледве прикриває груди.
"А ви встигли подивитися моє нове відео на пісню "Мы нарушаем", – запитала вона у шанувальників під фото.
Ані Лорак у відвертому вбранні – "Мы нарушаем"
instagram / anilorak
Реакція на знімок та кліп була найрізноманітніша. Затяті фанати похвалили Лорак, але не всі були згодні з такою думкою. Деякі ж помітили, що співачка постаріла, а також занадто схудла.
"Ні про що взагалі", "Гарна", "Образи класні", "Не сподобалося, все одне й те ж", "Роки летять, мила", "Зовсім щось худа стала, навіщо", "Тільки без образ, але чому, як тільки розлучаються, відразу переходять межу", – відреагували користувачі.
Ані Лорак в новому кліпі
Скриншот із відео
Ура! 💥 Прем'єра! Довгоочікуваний кліп # МиНарушаем вже в мережі! І нехай за вікном зима, а мені хочеться зігріти вас променями сицилійського сонця в цьому щирому і легкому відео! 🦋 Посилання в шапці профілю! 🙌🏻 Спасибі всій команді! ❤️ Режисер @alanbadoev Алан Бадоєв Оператор @ilyamikhaylus Ілля Михайлусь Художник @helengadjilova Алена Гаджилова Стиль @ Sivyakova Mari Сивякова Марі @siviakosha MUA @Schelkonogova Щелконогова Юля Волосся @natfomi Монтаж @trent_pazl Колір @lunar_edge Аня Писаренко Пост @hdshotstudio Продюсери: @natashaklipa Наталія Клипа @ juliapilunska Юлія Верткова -Пілунская Другий режисер @ianamazana Яна Мазана Асистент режисера @peterbatanov Петро Батанов Rental company: @patriotrental Production: @badoevteam_official Фото: @osmolovskayan Настя Осмоловський Ani Lorak Team: @art_sarancha, @ katerinanew1 Автор музики: Ані Лорак, Гліб Чорний Автор слів: Ані Лорак Music by @ 90210.group
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Ані Лорак збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.
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