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12 січня • оновлено в 11:17
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"Навіщо стільки фотошопу?" Каменських показала струнку фігуру в купальнику

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Популярна українська співачка, суддя шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ Настя Каменських (NK) показала фото зі свого відпочинку. На ньому вона позувала в зеленому купальнику, демонструючи струнку фігуру.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Навіщо стільки фотошопу?" Каменських показала струнку фігуру в купальнику
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Емоції, почуття, відчуття, турбота, ніжність, любов, інтуїція, підтримка, жіночність, вміння насолоджуватися життям - це талант кожної жінки 👩🏻🦱 Жіноча фізіологія, психіка, енергетика, тіло, внутрішній світ, сприйняття налаштовані саме на це 🙏🏻 Жінка від природи володіє - незвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати ♥ ️ І кожен з нас має розвивати в собі цей талант. Талант відчувати світ і окружающіх🥰 Ми живемо у Всесвіті, яка наповнює енергією нас, а ми - наповнюємо її. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і її розвитку навколо нас. Даруйте Всесвіту і кожної її частинці посмішку, добро, радість, насолода, позитивну енергію😘

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"А чого весь час труси затягнуті до вух?", "Красуня Настя, захоплююся твоєю красою", "Красуня", "Шикарна", "У вас гарне тіло, навіщо стільки фотошопу?", - пишуть в мережі.

"Навіщо стільки фотошопу?" Каменських показала струнку фігуру в купальнику
"Навіщо стільки фотошопу?" Каменських показала струнку фігуру в купальнику
"Навіщо стільки фотошопу?" Каменських показала струнку фігуру в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських вразила шанувальників відвертим фото, продемонструвавши розкішну фігуру в білизні.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Настя Каменських (NK)
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