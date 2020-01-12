"Навіщо стільки фотошопу?" Каменських показала струнку фігуру в купальнику

Популярна українська співачка, суддя шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ Настя Каменських (NK) показала фото зі свого відпочинку. На ньому вона позувала в зеленому купальнику, демонструючи струнку фігуру.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"А чого весь час труси затягнуті до вух?", "Красуня Настя, захоплююся твоєю красою", "Красуня", "Шикарна", "У вас гарне тіло, навіщо стільки фотошопу?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських вразила шанувальників відвертим фото, продемонструвавши розкішну фігуру в білизні.

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