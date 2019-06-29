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"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото

2.7тЧитати матеріал російською

Популярна співачка Ані Лорак спантеличила шанувальників новим знімком, який зробила під час відпочинку на курорті.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій продемонструвада сильно засмагле й худе тіло.

"Сонячного настрою! Прекрасного, доброго дня", – підписала Лорак під знімком, на якому позує, сидячи на сходинках в коротенькій спідниці і майці-сукні.

Ані Лорак на відпочинку

Ані Лорак на відпочинку

Instagram / anilorak

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На думку прихильників, така засмага Лорак зовсім не личить. Більш того, багатьох здивував той факт, що вона сильно схудла.

"А чого на лівій нозі мізинця немає", "Шоколадка", "Засмагла", "Виглядаєш, як дівчинка", "Навіщо так худнеш", "Із засмагою щось пішло не так", "Ти навіщо школярів спокушає", "Схудла", "Щось мулаткою бути не дуже", – відреагували фоловери.

"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото
"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото
"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото
"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото
"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото
"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото
"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото
"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото
"Навіщо школярів спокушає": Лорак спантеличила мережу новим фото

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак опублікувала знімок на тих же сходинках, але буквально через пару годин після цього раптово видалила пост із соцмережі. На фото вона продемонструвала струнке тіло в купальнику.

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Особа
Ані Лорак
Теги
фотографиишоу-бизнесвідпочінок
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